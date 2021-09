Apple fait savoir aux développeurs qu’ils peuvent désormais soumettre leurs applications qui sont compatibles avec iOS 15 et iPadOS 15. C’est également valable pour les applications compatibles avec watchOS 8 et tvOS 15.

Comme l’explique Apple :

iOS 15 et iPadOS 15, les systèmes d’exploitation mobiles les plus avancés au monde, seront bientôt disponibles pour les clients du monde entier. Améliorez les performances de votre application en remaniant votre code pour tirer parti des fonctions asynchrones de Swift. Utilisez SwiftUI pour enrichir vos applications de nouvelles fonctionnalités, telles que des vues de liste améliorées, de meilleures expériences de recherche et la prise en charge des zones de contrôle. Tirez parti des nouvelles API de notification, proposez des extensions Web pour Safari et bien plus encore.