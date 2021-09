La Chine s’intéresse de près aux iPhone 13 avec déjà plus de deux millions de précommandes sur la boutique officielle d’Apple sur JD.com, l’« Amazon chinois ». C’est mieux que les 1,5 million de précommandes pour les iPhone 12 un an plus tôt, explique South China Morning Post.

Du mieux pour les précommandes d’iPhone 13 en Chine

L’augmentation de la demande intervient alors que le géant local des smartphones Huawei rencontre des difficultés dues à l’interdiction de faire appel à des fournisseurs américains. Plus tôt dans l’année, Huawei a sorti des Android haut de gamme sans support de la 5G en raison des contraintes d’approvisionnement.

En Chine, les iPhone 13 sont proposés à un prix inférieur à celui de la gamme des iPhone 12, ce qui a surpris de nombreux consommateurs chinois. Cela commence à 5 199 yuans (685 euros) pour l’iPhone 13 mini, 5 999 yuans (791 euros) pour l’iPhone 13 et 7 999 yuans (1 054 euros) pour l’iPhone 13 Pro. Ces smartphones sont donc environ 300 à 800 yuans moins chers que les modèles correspondants avec les iPhone 12.

La Grande Chine est la troisième région de vente d’Apple, après les Amériques et l’Europe. Les ventes de smartphones en Chine ont un impact majeur sur l’ensemble de l’activité. En octobre dernier, Apple a annoncé des revenus de 26,44 milliards de dollars pour le quatrième trimestre fiscal avec les ventes d’iPhone, un chiffre inférieur aux estimations des analystes. Le chiffre d’affaires en Chine a baissé de 29% d’une année sur l’autre, en partie à cause des fermetures liées à la pandémie.

Pour nous autres, les précommandes des iPhone 13 vont être lancées demain à 14 heures. Les livraisons auront lieu le 24 septembre. Les prix s’échelonnent de 809 euros (iPhone 13 mini avec 128 Go de stockage) à 1 839 euros (iPhone 13 Pro Max avec 1 To de stockage).