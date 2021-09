C’est la soirée des mises à jour. Apple propose ce soir la mise à jour 15.0 pour les HomePod et HomePod mini. Elle rejoint iOS 15 pour iPhone, iPadOS 15 sur iPad, tvOS 15 pour Apple TV et watchOS 8 pour Apple Watch.

Nouveautés de la mise à jour 15.0 pour le HomePod

Voici les nouveautés de la mise à jour 15.0 pour le HomePod selon les notes d’Apple :

Choisissez un HomePod mini ou une paire de HomePod mini comme haut-parleur(s) par défaut sur votre Apple TV 4K pour un son plus puissant et des dialogues plus clairs.

Les commandes de lecture multimédia apparaissent automatiquement sur l’écran verrouillé de votre iPhone lorsqu’un HomePod mini situé à proximité joue de la musique.

Réglez les basses à un niveau inférieur pour écouter de la musique sans déranger vos voisins.

Demandez à Siri d’allumer votre Apple TV, de lancer votre film préféré et de contrôler sa lecture pendant votre séance cinéma.

Siri ajuste automatiquement le volume de sa voix en fonction du niveau sonore ambiant et du volume de l’utilisateur.

Demandez à Siri de contrôler les accessoires intelligents de votre domicile à un moment précis, par exemple « Éteins les lumières dans 10 minutes ».

Étendez votre accès au HomePod depuis n’importe quel endroit de votre domicile en activant le contrôle vocal par Siri sur les accessoires HomeKit compatibles.

Prise en charge de la détection des colis via « Vidéo sécurisée HomeKit ».

Comment installer la nouvelle version

Pour installer la mise à jour 15.0 pour votre HomePod ou HomePod mini, prenez votre iPhone, iPad ou Mac et lancez l’application Maison. Touchez ensuite l’icône en forme de maison dans l’angle supérieur gauche. Rendez-vous à ce moment dans Réglages des domiciles > Mise à jour logicielle. Vous pouvez alors lancer le téléchargement et installer la nouvelle version. À noter que le téléchargement et l’installation se feront automatiquement d’ici les prochains jours si vous ne le faites pas aujourd’hui.