Quelques jours après la sortie d’iOS 15 en version finale, Apple propose la mise à jour iOS 12.5.5 (build 16H62. Elle concerne les anciens iPhone et iPad qui ne peuvent pas installer le nouveau système d’exploitation.

Disponibilité d’iOS 12.5.5

Selon Apple, iOS 12.5.5 bouche trois failles de sécurité qui concernent les modules CoreGraphics, WebKit et XNU. Les trois failles sont déjà exploitées par des hackers selon Apple, d’où l’importance de faire la mise à jour. La première a notamment été utilisée par le logiciel espion Pegasus.

Les appareils éligibles à iOS 12.5.5 sont l’iPhone 5s, l’iPhone 6, l’iPhone 6 Plus, l’iPod touch 6G, l’iPad Air, l’iPad mini 2 et l’iPad mini 3. Si vous avez l’un de ces modèles, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Sinon, vous pouvez vous rendre sur notre page dédiée pour télécharger le firmware puis faire une installation manuelle via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).

Pour rappel, iOS 12.5.4 a vu le jour en juin dernier. Cette mise à jour corrigeait trois failles de sécurité. La première concernait iOS en général et les deux autres étaient en rapport avec WebKit, à savoir le moteur de rendu de Safari. Apple précisait que ces deux-là étaient déjà exploitées par des hackers. À voir si ce sera une situation similaire avec la mise à jour distribuée aujourd’hui.