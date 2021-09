De plus en plus d’utilisateurs avec un iPhone 13 se plaignent de l’écran tactile et du fait qu’il n’enregistre pas toujours les doigts. Il faut donc appuyer plusieurs fois sur l’écran pour que l’action désirée s’effectue réellement.

Des témoignages sur Reddit et Twitter font état de ce problème d’écran tactile pour l’iPhone 13. Certains notent que tapoter l’écran pour qu’il s’allume ne fonctionne pas toujours. Il faut alors appuyer sur le bouton d’allumage du téléphone pour que l’écran s’allume. D’autres expliquent qu’il faut appuyer plusieurs fois sur l’icône d’une application pour que cette dernière s’ouvre, alors qu’un seul appui doit normalement suffire.

Anyone's iPhone 13 not registering touch events consistently? Is that an app thing, an iOS 15 thing, or my iPhone 13 thing

@AppleSupport @Apple is just me or Iphone 13 Pro has some problems of sensitivity with some apps on the upper corners?

Bugs seen on iPhone 13 Pro Max/iOS 15 so far:

• Non-functional camera (app opens, camera feed does not)

• iPhone doesn’t wake on touch

• iPhone unlocks but swipe up to open fails (screen unresponsive)

• Mail app freezes

• Watch not recognized

Other than that, it’s great!

— Mikey (@mikeycampbell81) September 29, 2021