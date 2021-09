L’ex-présentateur vedette de la télé américaine est de retour sur Apple TV+. The Problem With Jon Stewart démarre aujourd’hui sur le service par abonnement, et le ton est donné avec une première émission consacrée aux anciens combattants américains et aux difficultés qu’ils rencontrent pour recevoir les soins dont ils ont besoin. Entre sérieux et ton caustique, l’émission aborde des sujets sérieux, ce qui n’interdit pas quelques contournements du politiquement correct. La première émission de ce show est visible par tous, mais il faudra s’abonner pour suivre les prochaines.

Help end the scourge of missed content. pic.twitter.com/0VKsOLfc7R — The Problem With Jon Stewart (@TheProblem) September 29, 2021

Décidément ravi de travailler avec Apple, Jon Stewart se hasarde même à faire la promo du service sur le compte Twitter de son émission, avec un ton bien sûr assez décalé. Le présentateur semble regretter que certaines séries Apple TV+ ne soient pas assez regretté (et cite fort à propos l’excellente comédie musicale Schmigadoon!, tout en ajoutant un brin perfide que les utilisateurs ont bien du mal à dénicher ces contenus (ce qui est tout de même un peu moins vrai depuis l’apparition de l’onglet Apple TV+).