La politique « verte » d’Apple de nouveau sur la sellette ? Le groupe non partisan Accountable.US s’est mué en lanceur d’alerte et affirme qu’Apple, Microsoft, Disney ainsi que d’autres grosses entreprises américaines ont financé des lobbys et des groupes de pression opposés au nouveau budget américain de plus de 3000 milliards de dollars consacré à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce projet de budget porté par la majorité démocrate serait devenu la cible de lobbys pro-corporate.

Kyle Herrig, président d’Accountable.US, a vertement taclé le double discours de nombre de grosses sociétés US prétendument investies dans la défense de l’environnement : « Les grandes entreprises adorent nous dire à quel point elles sont déterminées à lutter contre la crise climatique et à construire un avenir durable. Mais à huis clos, elles financent ces groupes même de l’industrie qui se battent bec et ongles pour arrêter le plus gros projet de loi sur le changement climatique qui ait jamais été mis en place ».

Pour Accountable.US, Apple chercherait ainsi à préserver les baisses fiscales votées sous l’administration de Donald Trump, des baisses largement remises au cause par l’énorme projet de budget « environnemental » de Joe Biden. si l’on en croit The Guardian, l’un de ces groupes de pression, Business Roundtable, serait presqu’uniquement composé de CEO d’entreprises US, dont un certain… Tim Cook !