Le 5 octobre 2021 marquera le 10e anniversaire de la mort de Steve Jobs et Jony Ive a décidé de lui rendre hommage. L’ancien designer d’Apple a rédigé un texte pour le Wall Street Journal Magazine.

L’hommage de Jony Ive pour Steve Jobs

« J’ai à peine pensé à la mort de Steve », commence Jony Ive. « Mes souvenirs de ce jour brutal et déchirant d’il y a 10 ans sont éparpillés et aléatoires. Je ne me souviens pas d’avoir conduit jusqu’à sa maison. Je me souviens d’un ciel brumeux d’octobre et de chaussures trop serrées. Tim et moi sommes restés assis tranquillement dans le jardin pendant un long moment », poursuit-il.

Jony Ive note qu’il n’a plus parlé de l’amitié, des aventures et de la collaboration qu’il avait avec Steve Jobs depuis qu’il a prononcé son éloge funèbre. Il ajoute n’avoir jamais lu des articles de fond, des nécrologies ou encore « des déformations bizarres qui sont devenues folkloriques » au sujet du cofondateur d’Apple. « Mais je pense à Steve tous les jours », dit-il.

L’ancien designer d’Apple explique être proche de Laurene, la veuve de Steve Jobs. « Nos familles sont proches depuis près de 30 ans. Nous avons enduré des décès et célébré des naissances. Nous parlons tout le temps, souvent de Steve mais rarement de mon travail avec lui. La plupart du temps, nous parlons de l’avenir et de son travail extraordinaire et inspirant avec Emerson Collective », écrit Jony Ive.

Une amitié solide

Il continue en indiquant qu’il a travaillé pendant 15 ans avec Steve Jobs et il mangeait presque tous les jours avec lui, tout comme ils passaient leurs après-midis au studio. « C’était l’une des périodes les plus heureuses, les plus créatives et les plus joyeuses de ma vie. J’ai aimé sa façon de voir le monde. Sa façon de penser était profondément belle. Il était sans doute l’être humain le plus curieux que j’aie jamais rencontré », raconte Jony Ive.

Selon ses dires, le cofondateur d’Apple cherchait toujours à se renseigner sur tel et tel sujet. Il préférait apprendre que vouloir être juste. « Notre curiosité nous a unis. Elle a constitué la base de notre collaboration joyeuse et productive. Je pense qu’elle a également tempéré notre peur de faire quelque chose de terriblement nouveau », dit-il.

Jony Ive poursuit en disant qu’il a quitté Apple après 30 années au sein de l’entreprise. Ce choix fut « poussé par ma curiosité d’apprendre et de découvrir de nouvelles façons d’apporter une contribution utile. C’est la puissante motivation de Steve qui a inspiré le nom de ma prochaine aventure, LoveFrom. Si j’ai l’immense chance de pouvoir continuer à collaborer avec mes chers amis d’Apple, j’ai également beaucoup de chance de pouvoir explorer et créer avec de nouveaux amis », explique-t-il.

Le mot de la fin

Jony Ive conclut en disant que les derniers mots de Steve Jobs à son sujet furent le fait que leurs conversations allaient lui manquer. « J’étais assis sur le sol à côté de son lit, le dos contre le mur. Après sa mort, je suis sorti dans le jardin. Je me souviens du bruit du loquet de la porte en bois lorsque je l’ai doucement fermée. Dans le jardin, je me suis assis et j’ai pensé que parler empêche souvent d’écouter et de penser. C’est peut-être pour cela que nous avons passé tant de temps ensemble en silence. Steve me manque désespérément et je regretterai toujours de ne pas pouvoir parler avec lui », conclut Jony Ive.