Apple a cessé de signer iOS 14.8 au niveau de ses serveurs, signifiant qu’il n’est plus possible de mettre à jour ou restaurer vers cette version en particulier. Il s’agit (pour l’instant ?) de la dernière version d’iOS 14.

Fin de la signature pour iOS 14.8

L’arrêt de la signature d’iOS 14.8 signifie que les utilisateurs qui ont installé iOS 15 ne peuvent plus revenir sur iOS 14. Les seules versions signées à ce jour sont iOS 15, iOS 15.0.1 et la bêta d’iOS 15.1. En revanche, ceux qui ont iOS 14.8 ne devraient pas être oubliés sachant qu’Apple a modifié son fonctionnement cette année. Le groupe leur propose le choix de rester sur iOS 14 et non obligatoirement passer sur iOS 15 pour avoir les mises à jour de sécurité.

iOS 14.8 a vu le jour le 13 septembre dernier. Cette mise à jour n’a apporté aucune nouveauté, mais a corrigé deux failles de sécurité. La première (CVE-2021-30860) concernait le composant CoreGraphics. Le traitement d’un PDF malveillant pouvait conduire à une exécution de code arbitraire. Cette faille se voulait de type zero-click et était exploitée par le logiciel espion Pegasus. La seconde faille corrigée (CVE-2021-30858) touchait WebKit, le moteur de rendu de Safari. Le traitement d’un contenu web malicieusement conçu pouvait conduire à une exécution de code arbitraire. Dans les deux cas, Apple indiquait que les failles étaient déjà exploitées par des hackers.