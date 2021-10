Le très fiable Anandtech a passé en revue et en profondeur les performances du dernier A15 d’Apple. Et un constat s’impose pour les ingénieurs du site : la puce A15 est bien plus efficace que ce qu’a annoncé Apple lors de la keynote et ensuite sur ses jolies plaquettes marketing. « Par rapport à la concurrence, l’A15 n’est pas 50% plus rapide comme le prétend Apple, mais plutôt 62% plus rapide ». déclare le site. « Bien que les cœurs plus gros d’Apple soient plus gourmands en énergie, ils sont toujours beaucoup plus efficients en énergie. »

Anandtech note que le cache du 15 a été porté à 32 Mo, soit le double du cache mémoire du A14. Cette capacité de cache permet au 15 d’« éclipser la concurrence », et devient « un facteur clef dans l’efficacité énergétique de la puce, étant capable de garder les accès mémoire sur le même silicium plutôt que de sortir vers une DRAM plus lente et plus inefficace en énergie ». Le cache de niveau 2 gagne aussi en capacité et passe à 12 Mo (contre 8 Mo sur le A14), ce qui est tout simplement « énorme » pour Anandetch. Le A15 dispose ainsi de la même capacité de cache L2 que le M1, et le double de capacité que le cache L2 du Snapdragon 888 !

Lors des pics de calculs intensifs, l’efficience énergétique du A15 s’est avérée 17% supérieure à celle du A14, ce qui est beaucoup pour une puce déjà championne dans ce domaine sur les précédentes générations. En conclusion, Anandtech juge le A15 « absolument incroyable », et que la puce d’Apple permet à l’iPhone 13/13 Pro d’afficher « une meilleure expérience de jeu que les mobiles concurrents ». Qui disait déjà que les performance avaient stagné d’une génération à l’autre à cause de la fuite d’ingénieurs clefs ?