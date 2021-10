Apple propose aujourd’hui une mise à jour pour les AirPods 2, AirPods Pro et AirPods Max avec le firmware 4A400. Tout le monde est donc logé à la même enseigne. Le firmware précédent pour les AirPods 2 et AirPods Pro était 3E751 et 3E756 pour les AirPods Max.

Mise à jour pour les différents AirPods

Comme c’est le cas depuis le début avec les différents AirPods, Apple ne communique pas la liste des changements et corrections de bugs qui sont au programme des mises à jour du firmware. Il est toutefois bon de noter qu’Apple a proposé il y a quelques semaines une version bêta pour les développeurs et pour le coup, il y a la liste des changements. Il était notamment question de la fonction Conversation Boost pour les AirPods Pro. Conversation Boost est une fonctionnalité en lien avec iOS 15 qui utilise les micros des AirPods Pro pour se focaliser sur la voix de la personne qui parle et ainsi augmenter le volume de la voix pour cacher les bruits autour. Cela peut être pratique pour les personnes qui sont dans des zones bruyantes au moment d’appeler quelqu’un. À voir donc si la mise à jour d’aujourd’hui ajoute cet élément.

Au-delà du manque de communication d’Apple sur les nouveautés des mises à jour, il n’existe pas un moyen de forcer le téléchargement du nouveau firmware. Vous pouvez au moins vérifier quelle version est installée. Rendez-vous dans Réglages > Général > Informations, descendez et sélectionnez vos AirPods. La version installée du firmware est située au niveau de la ligne « Version du programme interne ».

À noter qu’Apple propose également une mise à jour du firmware pour les Beats Solo Pro, Powerbeats 4 et Powerbeats Pro.