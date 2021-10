Il y a bien une nouveauté avec le firmware 4A400 pour les AirPods Pro et AirPods Max, à savoir l’ajout du réseau Localiser d’Apple. Cette fonctionnalité avait été annoncée pour la première fois en juin avec l’annonce d’iOS 15. C’est maintenant une réalité, comme l’indique le site d’Apple.

Le réseau Localiser s’invite sur les AirPods

Avec la mise à jour, les AirPods Pro et AirPods Max sont capables d’utiliser le réseau d’Apple, ce qui permet aux utilisateurs de connaître la localisation en cas de perte. Les écouteurs et le casque vont communiquer avec les appareils Apple qui passent à proximité d’eux pour partager leur lieu. Les produits Apple vont ensuite envoyer l’information via Internet, ce qui permettre de prévenir le propriétaire.

Jusqu’à présent, les AirPods Pro et AirPods Max étaient répertoriés dans l’application Localiser, mais ils n’affichaient que le dernier emplacement connu s’ils étaient hors de portée au niveau du Bluetooth. Grâce à cette mise à jour, le réseau Localiser fournira un emplacement approximatif afin d’aider les utilisateurs à se mettre à proximité pour retrouver les écouteurs ou le casque grâce à la fonction « Jouer un son » du « mode perdu ».

Apple ne permet toujours pas de forcer l’installation d’une mise à jour pour les AirPods. Vous devez vérifier de temps en temps si vous avez la dernière version en date. Pour cela, rendez-vous dans Réglages > Général > Informations, descendez et sélectionnez vos AirPods de deuxième ou AirPods Pro. La version installée du firmware est située au niveau de la ligne « Version du programme interne ».