Après plus d’un an d’enquête, la Commission européenne s’apprêterait à lancer formellement des accusations anti-trust à l’encontre d‘Apple concernant sa gestion d’Apple Pay. Dans le détail, le régulateur estime que le blocage partiel de la puce NFC des iPhone (qui ne peut pleinement servir qu’au seul service de paiement Apple Pay) est une décision anti-compétitive visant à écarter toute concurrence à Apple Pay, à la fois sur l’iPhone et sur l’Apple Watch. Si l’on en croit Reuters, l’Europe communiquerait ses « charges » à Apple dans le courant de l’année prochaine.

Dans le cas où le californien ne parviendrait pas à se justifier (ce qu’il a normalement déjà fait dans le cadre de l’enquête), l’Europe pourrait alors forcer Apple à ouvrir à la concurrence le NFC de ses iPhone. Rappelons par exemple qu’Apple Pay/Wallet peut s’activer dès que l’iPhone approche d’une borne de paiement à distance, une facilité d’usage qui n’est pas possible avec les systèmes de paiement concurrents.

L’article de Reuters fait étrangement écho à une autre information récente : on vient en effet d’apprendre que Tim Cook et Margrethe Vestager, patronne de la Commission européenne, se seraient rencontrés à New-York un peu plus tôt cette semaine. La Commissaire a t-elle prévenu le CEO des intentions de la Commission ? Une chose est sûre, l’Europe a vraiment Apple dans le viseur depuis quelques mois : le californien est accusé d’abus anti-trust avec Apple Music, il en serait bientôt de même pour Siri, et le port USB-C devrait devenir obligatoire sur le vieux continent, ce qui signerait l’arrêt de mort du port Lightning.