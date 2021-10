Il y a actuellement un bug au niveau de Safari sur iOS 15, avec les liens AMP qui sont désactivés au niveau des résultats de recherche de Google. Mais le fautif ici n’est pas Apple et sa mise à jour. En effet, l’erreur vient de Google et un correctif va voir le jour. Ce sera directement au niveau de ses serveurs, une mise à jour d’iOS ne sera pas nécessaire.

En l’état, Google liste les différents résultats de recherche et renvoie les utilisateurs vers les sites « classiques ». Les liens AMP ont disparu de Safari sur iOS 15. Pour rappel, AMP (Accelerated Mobile Pages) a pour vocation d’afficher plus rapidement les sites grâce à une version mobile plus limitée et dont le cache est stocké chez Google. Cela explique pourquoi le chargement est parfois instantané. Avec le bug, les utilisateurs chargent normalement les sites.

« Il s’agit d’un bug spécifique à iOS 15 sur lequel nous travaillons. Nous nous attendons à ce qu’il soit bientôt résolu », a déclaré Danny Sullivan, l’un des cadres de Google pour la recherche. Il ne donne pas une date de sortie pour le correctif.

It's a bug specific to iOS 15 that we're working on. We expect it will be resolved soon.

— Danny Sullivan (@dannysullivan) October 6, 2021