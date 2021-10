Apple rend disponible la troisième bêta publique d’iOS 15.1 pour iPhone et d’iPadOS 15.1 pour iPad. Elle arrive peu de temps après la bêta équivalente pour les développeurs.

De nouvelles bêtas publiques pour iOS et macOS

La bêta 3 d’iOS 15.1 ajoute deux nouveautés par rapport à la précédente version. La première est l’ajout du format ProRes pour les vidéos au niveau des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Il suffit de se rendre dans les réglages pour l’activer. Attention toutefois, une vidéo ProRes pèse son poids. Selon Apple, une vidéo d’une minute pèse environ 1,7 Go en HD et 6 Go en 4K. En outre, la capture ProRes est prise en charge jusqu’à 30 images par seconde en 4K et jusqu’à 60 images par seconde en 1080p pour les appareils dotés de 256 Go de stockage et plus. C’est seulement du 1080p à 30 image par seconde pour les iPhone 13 Pro avec 128 Go de stockage.

La seconde nouveauté est une nouvelle option pour désactiver le mode macro automatique, toujours sur les iPhone 13 Pro. Il suffit de se rendre dans Réglages > Appareil photo pour activer ou désactiver l’option.

La troisième bêta publique d’iOS 15.1 est disponible au téléchargement depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques. Si ce n’est pas le cas et vous êtes intéressé, rendez-vous sur beta.apple.com, connectez-vous avec votre compte Apple et suivez les instructions.

Du côté du Mac, Apple propose la neuvième bêta publique de macOS Monterey, juste après celle pour les développeurs. Cette version n’a rien apporté de particulier par rapport à la précédente. La mise à jour se télécharge depuis Préférences Système > Mise à jour de logiciels.