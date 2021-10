Une autre nouveauté de la bêta 3 d’iOS 15.1 concerne l’appareil photo et plus exactement une option pour désactiver le mode macro automatique sur les iPhone 13 Pro. Celui-ci avait dérangé les testeurs et un correctif devait voir le jour. Le voilà maintenant.

Une option pour désactiver le mode macro automatique

Les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max profitent d’un mode macro qui, par définition, permet de prendre des photos de très près pour ce qui est des personnes ou des objets. Cela se passe avec le capteur ultra grand-angle. Le problème en l’état est que l’iPhone active automatiquement le mode macro à partir du moment où l’utilisateur approche son téléphone d’un sujet. Certains ne sont pas intéressés par ce système, d’où les quelques critiques ici et là. Mais c’est maintenant de l’histoire ancienne.

En se rendant dans Réglages > Appareil photo, les utilisateurs avec un iPhone 13 Pro et la bêta 3 d’iOS 15.1 ont accès à une option « Auto Macro ». Le fait de la désactiver permet aux utilisateurs d’avoir le contrôle et ainsi empêcher l’iPhone de décider par lui-même s’il faut (ou non) activer le mode quand le téléphone s’approche d’un sujet.

Ce n’est pas la seule nouveauté avec la nouvelle bêta d’iOS 15.1. Comme nous l’avons vu un peu plus tôt, la mise à jour est aussi l’occasion de profiter du format ProRes pour les vidéos, toujours avec les iPhone 13 Pro.

Apple ne dit pas encore quand la version finale d’iOS 15.1 sera disponible au téléchargement. Mais sachant que nous sommes sur un rythme d’une nouvelle bêta par semaine, la version finale ne devrait pas tarder. Une arrivée ce mois-ci est fort possible.