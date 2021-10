Foundation, la nouvelle série de science-fiction sur Apple TV+, aura le droit à une saison 2. La première saison est en cours de diffusion et le quatrième épisode est d’ailleurs sorti aujourd’hui sur la plateforme de streaming. Elle aura 10 épisodes au total.

« Nous avons été si enthousiastes de voir les spectateurs du monde entier adopter la captivante course à sensations fortes, pleine de suspense et à couper le souffle qu’est Foundation », a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation pour Apple TV+. « Nous savons combien les fans de ces histoires bien-aimées d’Asimov ont attendu de voir son œuvre emblématique portée à la vie sous la forme d’une série événement visuellement spectaculaire, et maintenant nous sommes impatients de présenter encore plus le monde richement stratifié, la narration captivante et la construction du monde époustouflante dans la deuxième saison ».

Il n’y a pour l’instant aucune information particulière sur la saison 2 de Foundation sur Apple TV+. Le casting de la saison en cours comprend Jared Harris Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton et Alfred Enoch.

Le synopsis s’appuie sur le cycle du roman Fondation d’Isaac Asimov. L’empire galactique, dirigé par la dynastie génétique des clones de l’Empereur Cléon Ier, se voit prédire par la Psychohistoire (science imaginaire fondée par Hari Seldon) un effondrement suivi de 30 000 ans de ténèbres avant qu’un second empire galactique ne prenne la relève. La Psychohistoire a cependant découvert un moyen de réduire la durée de cette ère de ténèbres à 1 000 ans. C’est en mettant en œuvre un plan élaboré par Seldon, plan qui sera appliqué sur la planète Terminus, la planète la plus lointaine et la plus désolée de toute la galaxie.