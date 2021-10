L’Apple Watch Series 6, qui a été annoncée en septembre 2020, n’est plus proposée à la vente. Cela fait suite au lancement des précommandes pour l’Apple Watch Series 7.

Fin de parcours pour l’Apple Watch Series 6

L’Apple Store en ligne ne référence plus l’Apple Watch Series 6. D’ailleurs, le lien qui était consacré à la montre renvoie désormais les internautes vers la page d’accueil des différentes Apple Watch. Pour rappel, ce modèle de 2020 proposait un capteur d’oxygène sanguin, un écran toujours allumé plus lumineux et un nouveau boîtier bleu en aluminium.

Désormais, le catalogue comprend l’Apple Watch Series 7, l’Apple Watch SE… et l’Apple Watch Series 3. Cette dernière date de 2017, mais Apple décide de la conserver. C’est un moyen d’avoir un prix un peu plus abordable. Elle commence à 219 euros, là où le modèle SE débute à 299 euros et la Series 7 commence à 429 euros.

Que faire si vous voulez à tout prix une Apple Watch Series 6 et non une Apple Watch Series 7 ? La solution est de passer par des revendeurs qui ont encore quelques modèles en stock. C’est notamment le cas du côté d’Amazon, de Boulanger, de Darty, de la Fnac, de Cdiscount ou encore de LDLC. Et pour ceux qui ont déjà un modèle : pas d’inquiétude, vous allez continuer à recevoir des mises à jour logicielles.