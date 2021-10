Apple propose aujourd’hui iOS 15.0.2 (build 19A404) au téléchargement sur iPhone et iPadOS 15.0.2 sur iPad. Cette mise à jour arrive quelques jours après la sortie d’iOS 15.0.1. Celle-ci corrigeait notamment le bug de déverrouillage avec l’Apple Watch et les iPhone 13.

Disponibilité d’iOS 15.0.2 sur iPhone et iPad

Comme on peut s’en douter au vu du numéro de version, la mise à jour d’Apple vient corriger des bugs et non ajouter des nouveautés. Il faut dire qu’il en existe plusieurs, tout particulièrement pour les utilisateurs avec un iPhone 13. Il y a eu une période où il y avait un nouveau bug découvert chaque jour…

Voici les correctifs d’iOS 15.0.2 selon Apple :

Les photos enregistrées dans votre photothèque depuis l’app Messages pouvaient être effacées après la suppression du fil de discussion ou du message associé.

Le porte-cartes en cuir avec MagSafe pour iPhone pouvait ne pas se connecter à Localiser.

L’AirTag pouvait ne pas apparaître dans l’onglet Objets de l’app Localiser.

CarPlay pouvait ne pas parvenir à ouvrir les apps audio ou se déconnecter pendant la lecture.

La restauration ou la mise à jour de l’appareil pouvait échouer lors de l’utilisation du Finder ou d’iTunes pour les modèles d’iPhone 13.

Pour télécharger iOS 15.0.2, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Sinon, vous pouvez télécharger le firmware depuis notre page dédiée et faire une installation manuelle via le Finder (macOS) ou iTunes (Windows).