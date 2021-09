Encore (!) un bug pour iOS 15 et les iPhone 13, qui concerne cette fois-ci CarPlay et le fait de jouer de la musique. De nombreux utilisateurs rapportent que CarPlay plante dans leur voiture dès qu’il essaye de jouer un titre sur Apple Music, Spotify ou n’importe quelle autre application musicale disponible.

Un bug entre l’iPhone 13, iOS 15 et CarPlay

Il y a plein de témoignages de ce bug avec les iPhone 13 sous iOS 15 et CarPlay du côté des forums d’Apple (1),(2),(3),(4),(5),(6), ainsi que sur Twitter et Reddit. Des utilisateurs rapportent qu’ils ont mis à jour leur ancien iPhone et tout fonctionne bien avec CarPlay. En revanche, ça plante avec leur iPhone 13 et le fait de faire une réinitialisation, de changer le câble ou d’autres manipulations ne change rien.

D’autres utilisateurs confirment que le problème avec CarPlay et les iPhone 13 est une réalité aussi bien en mode filaire qu’en mode sans fil. Pour ce qui est de l’usage en Bluetooth, des utilisateurs notent que cela fonctionne, mais il faut laisser l’application musicale affichée au premier plan. Si on change d’application, la musique se coupe, ce qui n’est pas normal.

Une solution pour dépanner

En l’état, l’assistance d’Apple n’est pas vraiment d’une grande aide, bien que le SAV confirme avoir eu plusieurs retours d’utilisateurs. Pour leur part, des utilisateurs ont remarqué que désactiver l’égaliseur dans les réglages de l’application Musique permet de contourner le problème.

On peut donc espérer qu’une mise à jour viendra corriger le tir. La liste des bugs sur iOS 15 et notamment ceux avec l’iPhone 13 commence en tout cas à s’allonger sérieusement. Ce matin, nous avons appris un bug qui peut effacer vos photos. Ces derniers jours, il y a eu des bugs avec Apple Music et les widgets, avec l’écran tactile, avec le stockage, le déverrouillage avec l’Apple Watch et plus encore.