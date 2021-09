Des utilisateurs ayant installé iOS 15 ont un message indiquant : « stockage iPhone presque saturé ». Fort heureusement pour eux, il s’agit seulement d’un bug d’affichage, le stockage du téléphone n’est pas réellement plein.

Les utilisateurs, comme notre lecteur Daniel, qui ont le message « stockage iPhone presque saturé » depuis iOS 15 se tournent vers l’assistance d’Apple pour voir ce qui coince. De nombreux messages sont adressés à @AppleSupport, à savoir l’assistance d’Apple sur Twitter. Le vrai problème vient du fait que les utilisateurs ne peuvent pas retirer le message dans l’application Réglages.

@AppleSupport Hey, upgraded to ios15 and getting storage almost full notification when there is more than 10GB space available? A bug I’d presume? Is there a way to fix this pic.twitter.com/EZ81OljR52

— Ishan Prakash (@ishanprakash) September 21, 2021