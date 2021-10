En plus d’iOS 15.0.2 sur iPhone et iPadOS 15.0.2 sur iPad, Apple rend disponible watchOS 8.0.1 (build 19R354) pour l’Apple Watch. Il s’agit de la première version pour watchOS 8 et celle-ci se veut corrective.

Une mise à jour qui se focalise sur l’Apple Watch Series 3

Avec watchOS 8.0.1, Apple vient corriger deux bugs. Il s’agit en réalité de deux bugs qui concernent uniquement l’Apple Watch Series 3. La mise à jour logicielle est malgré tout proposée pour toutes les montres.

Voici les nouveautés de watchOS 8.0.1 selon Apple :

La progression de la mise à jour du logiciel pouvait ne pas s’afficher correctement pour certains utilisateurs de l’Apple Watch Series 3.

Les paramètres d’accessibilité pouvaient ne pas avoir été disponibles pour certains utilisateurs de l’Apple Watch Series 3.

Pour passer sur watchOS 8.0.1, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone relié à votre montre. Rendez-vous dans l’onglet Ma montre puis dans Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez alors télécharger la nouvelle version puis procéder à son installation.

C’est l’occasion de rappeler qu’Apple teste en ce moment watchOS 8.1. Cette version est pour l’instant disponible en version bêta, aussi bien auprès des développeurs que des testeurs publics. Apple ne dit pas encore quand la version finale sera disponible pour tous les utilisateurs. Mais cela ne devrait pas tarder, nous avons eu trois bêtas en trois semaines.