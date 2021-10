Nouvelles fuites pour le MacBook Pro M1X qu’Apple va présenter le 18 octobre lors de sa keynote. Il est question de caractéristiques techniques avec la webcam, le stockage, la RAM et plus encore.

Quelques caractéristiques du MacBook Pro M1X

Selon le leaker Dylandkt, Apple va proposer 16 Go de RAM par défaut sur les MacBook Pro M1X de 14 et 16 pouces, ainsi que 512 Go de stockage. En comparaison, c’est 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sur le MacBook Pro de 13 pouces existant. Le modèle de 16 pouces a déjà 16 Go de RAM et 512 Go de stockage par défaut.

En outre, le nouvel ordinateur portable aurait le droit à une webcam en 1080p. « Enfin ! » diront certains. Le MacBook Pro existant a une webcam de 720p. Les utilisateurs peuvent donc s’attendre à une meilleure qualité visuelle pendant les appels ou les enregistrements vidéo.

Le leaker fait également savoir qu’Apple proposerait un nouveau chargeur secteur. Côté prix, cela devrait être similaire entre les deux tailles différentes selon Dylandkt. L’écart de prix entre les modèles de 14 et 16 pouces serait beaucoup plus réduit que celui des modèles actuels de 13 et 16 pouces.

MacBook Pro 14 and 16:

Mini Led displays

Smaller bezels with no bottom logo

1080p webcam

Base models will have 16gb of ram and 512gb of storage

Base M1X is the same configuration for both models

Pricing will be similar between 14 and 16 inch

New charging brick — Dylan (@dylandkt) October 12, 2021

De précédentes rumeurs ont fait état d’un écran Mini-LED de 120 Hz, de la puce Apple M1X, du retour du port MagSafe, du port HDMI et du lecteur de cartes SD, ainsi que de l’absence de la Touch Bar.