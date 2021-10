L’Apple Watch Series 7 ne doit (officiellement) pas être livrée avant ce vendredi, mais des clients ont déjà reçu leur exemplaire. C’est notamment le cas d’une personne qui a publié des photos sur Twitter. Il s’agit du modèle Nike.

Des clients ont déjà reçu l’Apple Watch Series 7

Il est intéressant de voir une photo qui compare l’Apple Watch Series 7 à une Apple Watch Series 6. Comme nous pouvons le voir, l’écran se veut plus grand sur le nouveau modèle. Selon Apple, l’écran se veut 20% plus large, en partie grâce à des bordures réduites. Cela permet d’afficher davantage d’informations selon la situation ou d’accéder à un clavier complet pour taper du texte.

Apple Watch Nike Series 7 – 41 mm

(Thanks to an anonymous friend of mine😁) pic.twitter.com/79jxOsrn1L — domenico panacea (@domenicopanacea) October 14, 2021

Apple Watch Nike Series 7 – 41 mm pic.twitter.com/PRGvMZGUAi — domenico panacea (@domenicopanacea) October 14, 2021

Comme nous l’indiquions en début d’après-midi, Apple a commencé à expédier les premières Apple Watch Series 7. Les clients qui ont été les premiers à précommander un exemplaire recevront demain la nouvelle montre. Pour les autres, il faudra parfois attendre quelques semaines. Cela s’explique par un stock assez limité.

Outre son écran plus grand, l’Apple Watch Series 7 offre également une charge plus rapide et une meilleure durabilité. La commande est disponible sur l’Apple Store en ligne. Il est également possible de passer par les revendeurs, dont Amazon, la Fnac, Boulanger et Darty.