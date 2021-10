Apple Watch Series 7 : la livraison passe déjà à novembre

Ce fut rapide, très rapide même avec la livraison de l’Apple Watch Series 7 qui passe déjà à novembre, alors que les précommandes viennent d’être lancées. Il y avait déjà eu une rumeur évoquant un stock très limité au lancement et cela se confirme aujourd’hui. Pour rappel, ceux qui ont été les premiers à commander recevront leur modèle le 15 octobre.

Une livraison en novembre pour certaines Apple Watch Series 7

Il est encore possible d’acheter un modèle et avoir une livraison pour le 15 octobre selon les cas. Mais plusieurs Apple Watch Series 7 voient leur livraison passer à novembre. C’est notamment le cas sur les variantes les plus chères. Par exemple, l’Apple Watch avec le boîtier en acier inoxydable argent et le bracelet Boucle moderne à 829 euros sera livré entre le 2 et le 9 novembre. C’est la même situation pour le boîtier en titane.

Pourquoi un problème de stock ? Apple ne le dit pas officiellement, mais des fuites ces dernières semaines ont révélé qu’il y a eu un souci au niveau de la production. Le processus de fabrication est plus compliqué que celui pour les montres précédentes, ce qui a poussé les fournisseurs d’Apple à faire des ajustements. Plusieurs d’entre eux n’ont pas pu être prêts à temps, d’où un stock limité au départ. D’ailleurs, l’Apple Watch Series 7 arrive en précommande trois semaines après les précommandes des iPhone 13, iPad mini 9 et iPad 9 et deux semaines après leur mise en vente, alors que les quatre produits ont été annoncés en même temps.