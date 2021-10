Apple et un peu plus de 700 entreprises sont actuellement dans le viseur de la FTC, à savoir le régulateur américain, en ce qui concerne les faux avis et les notes trompeuses. Dans le cas d’Apple, ce sont surtout les (faux) avis sur l’App Store qui dérangent.

Les faux avis dérangent le régulateur américain

La FTC a envoyé une note à Apple et plus de 700 entreprises, leur indiquant qu’elles risquaient des amendes pouvant aller jusqu’à 43 792 dollars par infraction pour avoir utilisé de faux avis. La note mentionne un certain nombre de pratiques déjà jugées par le régulateur comme étant déloyales ou trompeuses, comme le fait de revendiquer faussement l’aval d’un tiers, d’indiquer faussement si un approbateur est un utilisateur actuel, récent ou réel, et d’indiquer faussement que l’expérience des approbateurs est l’expérience typique des consommateurs.

« Les faux avis et autres formes d’endossements trompeurs trompent les consommateurs et sapent les entreprises honnêtes », a déclaré Samuel Levine, directeur du bureau de la protection des consommateurs de la FTC. « Les annonceurs paieront un prix s’ils s’engagent dans ces pratiques trompeuses ».

Parmi les entreprises qui reçoivent cette note figurent d’importantes sociétés comme Adobe, Amazon, Apple, AT&T, Best Buy, Beats, Burger King, Dell, eBay, Expedia, Google, KFC, Microsoft, McDonald’s, PayPal, Tesla, Uber, UPS ou encore Valve.

Cette mise en garde a été déclenchée par une explosion d’avis trompeurs sur les sites de ventes en ligne, une tendance amplifiée ces dernières années par les réseaux sociaux qui rendent de plus en plus difficile la distinction entre publicité et contenu authentique.