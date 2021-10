La mise à jour 17.1 de Parallels Desktop est maintenant disponible au téléchargement. Elle se charge surtout d’améliorer son support pour Windows 11 et de proposer une prise en charge complète de macOS Monterey.

Un meilleur support avec Parallels Desktop 17.1

Afin de se conformer aux exigences de Windows 11 et d’augmenter la compatibilité, une puce TPM virtuelle est ajoutée automatiquement aux nouvelles machines virtuelles avec Parallels Desktop 17.1. Cette amélioration simplifie également la création de nouvelles installations, de mises à jour et de mise à niveau vers Windows 11. Pour les nouvelles machines virtuelles sous Windows 10 créées sur les Mac avec une puce Apple M1, une puce TPM virtuelle est ajoutée automatiquement. Aussi, lorsqu’une puce TPM est ajoutée à la configuration de la machine virtuelle, le démarrage sécurisé de Windows s’active automatiquement.

Pour ce qui est de macOS Monterey, il est question d’une prise en charge complète. Il pouvait y avoir quelques incompatibilités jusqu’à présent. Concernant les Mac M1, les utilisateurs peuvent installer les Outils Parallels dans une machine virtuelle sous macOS Monterey et utiliser la fonction intégrée de copier/coller entre la machine virtuelle et le Mac hôte. En outre, la taille du disque de la machine virtuelle par défaut passe de 32 Go à 64 Go.

La mise à jour est aussi l’occasion de venir corriger quelques bugs et d’avoir la prise en charge de VirGL dans le GPU Virtio pour profiter de l’accélération 3D de Linux.

Parallels Desktop 17.1 est disponible dès maintenant au téléchargement. L’outil de virtualisation est proposé au prix de 99,99€ pour une licence « à vie » ou 49,99€ pour ceux qui veulent faire une mise à niveau. Il y a également le tarif de 79,99€/an. Cet abonnement permet de passer à la nouvelle version chaque année sans surcoût. À noter qu’il y a aussi la version Pro qui permet d’allouer plus de ressources à une machine virtuelle. Son prix est de 99,99€/an ou 49,99€ pour une mise à niveau. La version Business, quant à elle, coûte 99,99€/an.