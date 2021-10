Apple annoncera lundi ses nouveaux MacBook Pro avec la puce M1 et ces modèles vont attirer plus de 30% des clients qui ont déjà un Mac portable selon Dan Ives, analyste chez Wedbush.

Un beau succès pour le MacBook Pro M1X

« La puce propriétaire M1X est la base de ce MacBook et, en fin de compte, nous pensons qu’elle va changer la donne et inciter plus de 30 % des utilisateurs actuels de MacBook à se mettre à niveau au cours de l’année prochaine, catalysant ainsi la croissance de ce segment de matériel », écrit l’analyste dans une note. Il réitère ensuite plusieurs rumeurs qui ont déjà circulé à plusieurs reprises, comme l’écran Mini-LED, 14 et 16 pouces, un port HDMI ou encore le retour du port MagSafe.

Dan Ives ajoute qu’Apple devrait profiter de sa keynote du 18 octobre pour annoncer un nouveau Mac mini, lui aussi équipé de la puce M1X. Il y a déjà eu des rumeurs à son sujet, notamment le fait qu’il serait disponible avant la fin de l’année. Il y a même eu des rendus de l’ordinateur qui ont été publiés il y a quelques mois.

Cette fameuse puce M1X est en tout cas très attendue. Beaucoup de personnes sont impatientes de voir quel sera le gain de performances par rapport à la première puce M1. Faut-il s’attendre à un gain plus que notable ? Réponse lundi avec la keynote.