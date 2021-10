Apple licencie une employée leader du mouvement #AppleToo

Apple a pris la décision de licencier Janneke Parrish. Il s’agissait d’une employée leader du mouvement #AppleToo. Il permet aux employés de la société de soumettre des témoignages de harcèlement et de discrimination sur le lieu de travail.

Janneke Parrish, qui travaillait dans l’équipe d’Apple Plans, a été licenciée après avoir supprimé des fichiers de ses appareils de travail, alors qu’une enquête interne était en cours, indique The Verge. Pour Apple, le comportement de son employée a été non conforme aux règles. Les fichiers comprenaient des applications comme Robinhood, Pokémon Go et Google Drive.

En interne, certains employés ont exprimé leur stupéfaction quant au fait que le licenciement de Janneke Parrish puisse être autre chose que des représailles pour l’organisation du mouvement #AppleToo. La principale intéressée a en tout cas réagi sur Twitter :

There are consequences for speaking out. There are consequences for doing the right thing.

But we do the right thing because it is the right thing to do. #AppleToo is about asking Apple to do better, to end systemic discrimination, abuse, and pay inequity.

Do the right thing. https://t.co/nhxFlflSvR

