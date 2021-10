La keynote d’Apple n’est plus très loin. Le rendez-vous est donné à 19 heures et Tim Cook est prêt. Le patron d’Apple a posté un tweet à cette occasion en utilisant évidemment le hashtag #AppleEvent.

Tim Cook est dans les starting-blocks pour la keynote

« Bonjour ! », a tweeté Tim Cook avec l’emoji du soleil. « Le grand jour est arrivé. Rendez-vous dans quelques heures seulement », a-t-il ajouté, en accompagnant son texte par une photo de l’Apple Park au lever du soleil (il est 7 heures du matin à Cupertino).

Good morning! ☀️ The big day is here. See you in just a few hours. #AppleEvent pic.twitter.com/k5ekfTDrvN — Tim Cook (@tim_cook) October 18, 2021

L’annonce principale de la keynote sera (normalement) le tout nouveau MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Les rumeurs et autres fuites annoncent un design général qui a été revu. Il faut aussi s’attendre à un écran Mini-LED et une nouvelle puce Apple (qui devrait s’appeler M1X ou bien M1 Pro et M1 Max). Apple va ainsi tirer un trait sur les processeurs d’Intel. Les derniers Mac qui utiliseront les processeurs Intel sont l’iMac de 27 pouces et le Mac Pro… jusqu’à qu’ils basculent sur une puce Apple en 2022.

