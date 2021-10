MacBook Pro 2021 : le lecteur de carte SD est UHS-II (vitesse jusqu'à 312 Mo/s)

Apple annonce que le lecteur de carte SD sur les nouveaux MacBook Pro avec les puces M1 Pro et Max supporte l’UHS-II, ce qui permet une vitesse de transfert jusqu’à 312 Mo/s.

De l’UHS-II pour le lecteur de carte SD du MacBook Pro 2021

Apple n’a rien dit pendant la keynote ni sur son site, mais a confirmé à un journaliste de The Verge que le lecteur de carte SD sur les nouveaux MacBook Pro se veut UHS-II. Certains auraient probablement apprécié d’avoir le support de l’UHS-III qui permet d’avoir plus des vitesses de transfert dépassant les 600 Mo/s. Mais ce n’est pas le cas.

Le lecteur de carte SD est l’un des connectiques qui fait son grand retour sur le MacBook Pro, aux côtés du port HDMI (qui veut 2.0 et non 2.1) et du port MagSafe. Beaucoup d’utilisateurs qui utilisent de telles cartes, essentiellement avec les appareils photo et enregistreurs audio, devaient passer par un adaptateur pour se connecter au MacBook Pro. Ce ne sera plus nécessaire avec le modèle. Ils pourront directement glisser la carte SD dans l’espace dédié pour gérer les fichiers.

Les nouveaux MacBook Pro avec les puces M1 Pro et M1 Max ont été annoncés lundi lors d’une keynote. Apple a proposé les précommandes juste après sa conférence et les premières livraisons auront lieu mardi prochain.