Les premiers MacBook Pro de 14 et 16 pouces seront livrés en début de semaine prochaine, mais il y a déjà des photos et une vidéo de déballage. Les deux contenus ont été postés par le même compte sur Reddit, il semble s’agir d’un client ou d’une personne travaillant dans une boutique.

MacBook Pro (2021) de 14 pouces vs MacBook Pro (2020) de 13 pouces

Un premier aperçu du nouveau MacBook Pro de 14 pouces

Les photos et la vidéo offrent un premier aperçu du châssis redessiné du MacBook Pro de 14 pouces, notamment le clavier entièrement noir, le design plus épais et l’encoche sur la partie supérieure de l’écran. La vidéo de déballage est disponible sur Reddit et ci-dessous :

Et petit bonus : voici une photo de Tim Cook avec le nouvel ordinateur portable :

Apple a annoncé ses deux MacBook Pro lors de sa keynote du 18 octobre. Ce fut les principales annonces de la soirée. Il s’agit d’un changement notable avec notamment un écran Mini-LED qui se veut ProMotion (affichage adaptatif jusqu’à 120 Hz), les puces M1 Pro et M1 Max, le retour des ports HDMI, MagSafe et du lecteur de carte SD, une encoche et plus encore. Les précommandes ont été lancées juste après la keynote. Les premières livraison auront lieu mardi prochain.