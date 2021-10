Apple rend aujourd’hui disponible la mise à jour 15.1 pour le HomePod qui ajoute le support de l’audio sans perte (Lossless) et le Dolby Atmos pour l’audio spatial. Cela arrive en même temps qu’iOS 15.1 sur iPhone.

Lossless et Dolby Atmos pour le HomePod

L’audio sans perte est disponible aussi bien sur le HomePod que sur le HomePod mini. En revanche, l’audio spatial est uniquement disponible sur le grand modèle, celui qu’Apple ne vend plus.

L’audio sans perte et l’audio spatial/Dolby Atmos peuvent être activés via l’application Maison. Ouvrez les réglages de l’application Maison et rendez-vous dans Réglages du domicile > [Votre profil] > Domiciles > Apple Music. Vous pourrez activer ou désactiver les nouvelles options.

Pour mettre à jour votre HomePod vers la version 15.1, ouvrez l’application Maison. Sélectionnez Domicile, puis Réglages des domiciles > Mise à jour logicielle. Si vous ne faites rien, l’enceinte connectée téléchargera et installera automatiquement pour vous la mise à jour d’ici les prochains jours. Mais si vous la voulez dès maintenant, vous devez vous-même faire la manipulation indiquée.

Cette mise à jour 15.1 pour le HomePod avec l’audio sans perte et le Dolby Atmos accompagne iOS 15.1 sur iPhone, iPadOS 15.1 sur iPad, watchOS 8.1 pour l’Apple Watch, tvOS 15.1 pour l’Apple TV, macOS Monterey pour Mac et même macOS 11.6.1. Autant dire qu’il y a des mises à jour ce soir.