Apple a réalisé un chiffre d’affaires de 83,5 milliards de dollars lors de son Q4 fiscal, un résultat en dessous des attentes des analystes (qui s’attendaient à un peu plus de 84 milliards de dollars), ce qui n’était pas arrivé depuis le mois de mai 2017. Il est bien rare que les résultats d’Apple soient en deçà de ceux prévus par Wall Street, mais cette fois, Apple avait une excuse toute trouvée : Tim Cook a en effet précisé aux micros de la CNBC que la pénurie de composants avait coûté pas moins de 6 milliards de dollars à Apple (qui tablait donc initialement sur un CA avoisinant les 90 milliards de dollars).

Le patron d’Apple a ainsi reconnu des soucis d’approvisionnement « plus importants que prévus » sans préciser les catégories de produits plus particulièrement touchées par ces problèmes. Tim Cook n’a pas donné plus de détails sur le trimestre en cours, mais les quelques retours disponibles semblent indiquer que la firme de Cupertino ne passera pas totalement entre les gouttes.