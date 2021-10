Les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces ont une encoche, mais pas Face ID. Ils n’ont pas non plus d’écran tactile, contrairement à d’autres PC portables. Deux cadres d’Apple ont expliqué pourquoi lors d’une interview avec le Wall Street Journal.

Pas de Face ID ni d’écran tactile sur les Mac

Tom Boger, vice-président d’Apple chargé du marketing produit des Mac et iPad, commence avec l’absence de Face ID sur les Mac. La reconnaissance faciale pourrait être fort utile sachant que les utilisateurs regardent l’écran. Mais pour le cadre d’Apple, proposer Touch ID est plus intéressant. Il explique que le capteur d’empreintes est plus pratique sur un ordinateur portable puisque vos mains sont déjà sur le clavier. Pour ceux qui ne le savent pas, Touch ID est situé en haut à droite du clavier.

John Ternus, vice-président de l’ingénierie matérielle d’Apple, a rejoint Tom Boger pour parler de l’absence de l’écran tactile sur les Mac. « Nous fabriquons le meilleur ordinateur tactile du monde avec l’iPad. Il est totalement optimisé pour cela. Et le Mac est totalement optimisé pour la saisie indirecte. Nous n’avons pas vraiment senti de raison de changer cela », explique John Ternus.

Les deux cadres ont également expliqué qu’Apple continue de travailler avec les réparateurs indépendants pour faciliter le travail de réparation. De plus, Apple n’a pas l’intention de créer un MacBook résistant à l’eau. « Cela n’a pas été sur la liste [d’envies] de beaucoup de gens », a souligné Tom Boger. Aussi, l’impossibilité de changer soi-même la RAM dans les Mac avec une puce Apple Silicon n’est pas un défaut selon les dirigeants. Ils notent que la mémoire unifiée permet d’avoir de meilleures performances.