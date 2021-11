L’anti-pistage d’Apple, en place sur iPhone depuis iOS 14.5, fait très mal aux réseaux sociaux, à tel point que le manque à gagner est de 9,85 milliards de dollars au second semestre de 2021. Cela concerne Facebook, Snapchat, Twitter et YouTube selon des données du cabinet Lotame.

Quand Apple fait très mal aux réseaux sociaux

Avec l’anti-pistage d’Apple, les utilisateurs qui ont un iPhone peuvent accepter ou refuser que telle ou telle application les piste. En cas de refus, les applications peuvent toujours afficher des publicités, mais celles-ci seront moins pertinentes parce qu’il n’y aura pas d’information identifiable sur l’utilisateur. Tout cela a un impact sur le marché de la publicité.

Facebook est le réseau social qui a le plus critiqué la décision d’Apple. Le groupe est même allé très loin en publiant une publicité dans les plus gros journaux américains. Cet agacement s’explique aujourd’hui. Selon le Financial Times, Facebook a perdu le plus d’argent en termes absolus par rapport aux autres réseaux sociaux en raison de sa taille massive. Dans le même temps, Snapchat a été malmené parce que sa publicité est principalement liée aux smartphones. Les autres (Facebook, Twitter et YouTube) peuvent aussi gagner de l’argent avec l’accès depuis un ordinateur.

Sheryl Sandberg, directrice des opérations de Facebook, a déclaré que les modifications apportées à l’iPhone signifiaient que « la précision du ciblage de nos publicités diminuait, ce qui augmentait le coût de l’obtention de résultats pour nos annonceurs. Et la mesure de ces résultats est devenue plus difficile ».

Pour sa part, Eric Seufert, un consultant spécialisé dans la publicité en ligne, estime que Facebook a effectivement souffert avec la nouvelle politique d’Apple. Il estime que le système d’Apple oblige les réseaux sociaux à repenser complétement leur mécanisme. « Je pense qu’il faut au moins un an pour créer une nouvelle infrastructure. Les nouveaux outils et frameworks doivent être développés à partir de zéro et testés de manière approfondie avant d’être déployés auprès d’un grand nombre d’utilisateurs ».