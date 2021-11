Après le bug des Mac qui peuvent se bloquer, voici celui de macOS Monterey et des importantes fuites de mémoire. Plusieurs utilisateurs se plaignent de ce souci maintenant qu’ils ont installé le nouveau système d’exploitation d’Apple, disponible depuis peu.

Une fuite de mémoire signifie qu’une application utilise énormément de RAM, alors qu’elle ne devrait pas, au point de ralentir l’appareil (le Mac en l’occurrence). Il est généralement question de plusieurs Go de RAM, voire plusieurs dizaines Go selon la configuration de chacun.

Des témoignages sur les forums d’Apple, Reddit, Twitter et ailleurs révèlent de sérieux soucis de fuites de mémoire avec les Mac sous macOS Monterey. Cet utilisateur par exemple montre que Firefox utilise 38,72 Go de RAM, soit bien au-delà de ce que propose son Mac :

@AppleSupport got any idea what this is about ? m1 Mac mini 8gb safari does it too. I've restarted I've ran CleanMyMac x I've tried everything I know to do pic.twitter.com/TXNuEn3ayl

— BayekAuditore (@Bayek_Auditore) October 29, 2021