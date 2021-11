C’est fini, l’Apple Store en ligne ne permet plus d’acheter les écouteurs Powerbeats, ainsi que les casques Beats Solo Pro et Beats EP. Ce retrait intervient quelques heures après l’annonce des écouteurs Beats Fit Pro.

C’est fini pour quelques casques et écouteurs Beats

« Vous cherchez quelque chose ? C’est bien ce que nous pensions. Cependant, le produit que vous recherchez n’est plus disponible sur apple.com », indique le site d’Apple quand on essaye d’accéder à la fiche des Powerbeats, Beats Solo Pro et Beats EP. On retrouve cependant des produits similaires. Les Powerbeats coûtaient 149,95€, le Solo Pro était à 299,95€ et le Solo EP était à 99,95€.

Voici la liste des produits Beats que l’on retrouve encore chez Apple :

Beats Fit Pro

Beats Studio Buds

Beats Flex

Powerbeats Pro

Beats Solo3 Wireless

Beats Studio3 Wireless

Beats Pill+

Il est bon de noter que le retrait a discrètement eu lieu avec l’annonce des Beats Fit Pro, mais ces derniers sont uniquement disponibles aux États-Unis. Ils arriveront en Chine le 5 novembre prochain et dans le courant de 2022 en Europe. Autant dire qu’il va falloir encore patienter. Leur prix aux États-Unis est de 199,99$.

Que faire si vous voulez à tout prix les trois produits Beats qui ont été retirés de l’Apple Store en ligne ? Il faut passer par les revendeurs. Les Powerbeats sont à retrouver chez Amazon, la Fnac et Darty. Pour ce qui est du Beats Solo Pro, on le retrouve chez Amazon et Boulanger. Enfin, le Beats EP est encore disponible chez Amazon, Darty et d’autres enseignes.