Suite à l’énorme succès du premier show de Noël de Mariah Carey, Apple avait très vite confirmé qu’il souhaitait que la chanteuse star rempile en 2021. C’est désormais chose faite : Apple TV+ vient d’annoncer qu’après « Mariah Carey’s Magical Christmas Special », les abonnés au service pourront profiter du spectacle « Mariah’s Christmas: The Magic Continues », qui sera disponible sans doute au début du mois de décembre sur le service. Si l’on en croit Apple, ce show permettra de « répandre plus de magie dans le monde », ce dont, convenons-en, nous avons tous besoin en ces temps troublés.

Lors de ce spectacle, les artistes Khalid et Kirk Franklin chanteront avec Mariah sur le nouveau titre de la chanteuse, « Fall in Love at Christmas ». Le single sera disponible en streaming à la date du 5 décembre, qui devrait donc aussi être la date de diffusion du show sur Apple TV+. On notera au passage que novembre est en quelque sorte le « mois Mariah Carey » : c’est en effet durant cette période que le morceau « All I Want for Christmas is You » a connu un succès phénoménal et reste l’un des titres les plus connus de la star.