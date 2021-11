52audio propose un démontage des AirPods 3, les nouveaux écouteurs d’Apple qui viennent de sortir. Le design général ressemble beaucoup aux AirPods Pro, et pourtant il y a des différences au niveau de certains éléments.

Un démontage des AirPods 3

Avant tout chose, il y a le processus de démontage à proprement parler. À l’instar des autres AirPods, celui pour les nouveaux écouteurs est tout sauf simple. La plupart des composants sont collés entre eux et il est quasiment impossible de les réparer. Vous l’avez donc compris : en cas de problème, il faudra se tourner vers Apple et éviter de faire soi-même une réparation.

Chaque écouteur dispose d’un capteur pour détecter la peau du porteur. Il se veut assez intelligent pour ne pas se faire duper par d’autres surfaces et c’est d’ailleurs une première sur les AirPods. D’autre part, tous les composants connectés par le biais d’un câble FPC avec une petite batterie entre la partie où sort le son et le micro. La batterie interne a une capacité de 0,133 Wh. Selon Apple, cela permet d’avoir une autonomie de six heures.

Le démontage des AirPods 3 montre qu’il y a également des modifications au niveau du boitier de charge. Celui-ci embarque de nouveaux aimants afin de se connecter à un chargeur MagSafe, ce que les autres AirPods n’ont pas. Aussi, le boîtier dispose d’un coussin thermique en graphite pour éviter les problèmes causés par la chaleur, en plus du port Lightning, de la carte mère et d’une batterie de 345 mAh. Et petit détail supplémentaire : il y a une seule (longue) batterie, là où le boîtier des AirPods Pro a deux petites batteries séparées.