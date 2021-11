L’anti-pistage d’Apple avec iOS fait mal à plusieurs groupes et le dernier en date à l’évoquer est Peloton. Ce constructeur d’équipements connectés pour sportifs estime que cette option sur iPhone a un impact négatif sur ses résultats.

Quand l’anti-pistage d’Apple fait mal à Peloton

Lors de la publication des résultats financiers, Peloton a accusé Apple d’être responsable de ses données qui sont inférieures aux attentes. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 805,2 millions de dollars, là où les analystes tablaient sur 810,7 millions de dollars. La perte par action est de 1,25 dollar, soit plus que les projections des analystes, à savoir 1,07 dollar. Et pour ce qui est de l’année fiscale 2022 au complet, Peloton a revu ses prévisions à la baisse et parie sur un chiffre d’affaires entre 4,4 et 4,8 milliards de dollars, alors qu’il s’attendait au départ à 5,4 milliards de dollars.

Malgré tout, Peloton a réussi à accueillir de nouveaux utilisateurs, mais la société estime que l’anti-pistage d’Apple l’empêche d’attirer encore plus de monde. Facebook a récemment eu un discours similaire, tout comme Snapchat et Twitter.

L’anti-pistage d’Apple a fait ses débuts avec iOS 14.5. Les utilisateurs peuvent accepter ou refuser qu’une application les piste. En cas de refus, les applications peuvent toujours afficher de la publicité, mais elles ne sont pas en mesure d’utiliser les données de l’utilisateur pour mieux l’identifier. Adieu la publicité ciblée avec ce système.

La politique d’Apple fait en tout cas très mal aux réseaux sociaux. Une récente étude a révélé que le manque à gagner pour Facebook, Twitter, Snapchat et YouTube sera de 9,85 milliards de dollars rien qu’au second semestre de 2021.