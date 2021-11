Une vente d’AirPods a mal tourné pour un adolescent. Le jeune de 16 ans s’est fait voler 56 paires d’AirPods à New York, dans l’arrondissement de Brooklyn. Tout cela s’est déroulé en quelques instants.

Un vol de 56 paires d’AirPods à Brooklyn

L’adolescent a mis en ligne une annonce sur Facebook Marketplace (l’équivalent du Bon Coin pour le réseau social) pour vendre les AirPods et une personne intéressée l’a contacté. Les deux personnes se sont mises d’accord sur un lieu de rendez-vous pour réaliser la vente. Vient le jour J et il se trouve que l’acheteur n’était pas seul. Deux autres personnes étaient à côtés. Le trio a alors sorti une arme et menacé le jeune de 16 ans.

Ils lui ont volé les 56 paires d’AirPods, ainsi que son téléphone et 2 600 dollars en cash. Ils ont ensuite quitté les lieux. Le jeune de 16 ans n’a pas été blessé.

La police a ouvert une enquête pour tenter de retrouver les trois hommes. Une photo de chacun d’entre eux, venant des caméras de surveillance de la ville, a été publiée, dans l’espoir que les New-Yorkais puissent les identifier et signaler leur position.

Concernant l’adolescent, il n’est pas précisé comment il a pu mettre la main sur 56 paires d’AirPods.