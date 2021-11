Le vendredi 5 novembre se tenait à Houston le festival de musique Astroworld. Travis Scott puis ls rappeur Drake montent sur scène, ce qui provoque un énorme mouvement de foule qui fera pas moins de 9 morts et plusieurs blessés. La tragédie a bouleversé l’Amérique, et comme on pouvait s’y attendre, des poursuites judiciaires ont déjà été lancées contre les artistes et la société en charge du spectacle, Live Nation. Apple se joint à la douleur collective avec un petit message sur son compte Twitter : « Nos pensées vont aux victimes qui ont tragiquement perdu la vie ou ont été blessés à l’Astroworld, ainsi qu’à leurs proches. Nous sommes dévastés. »

Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’un mouvement de foule se transforme en panique et que des vies sont fauchées. A ce sujet, le Youtubeur et chercheur Mehdi Moussaïd a publié une petite vidéo sur la meilleure façon de « survivre » à un mouvement de foule.