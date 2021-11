Le 10 octobre dernier, Square Enix retirait Final Fantasy IX de l’App Store, le jeu refusant de démarrer sous iOS 14.5 (et au delà). L’éditeur japonais promettait alors un correctif pour que le chef d’oeuvre puisse de nouveau fonctionner normalement. On pouvait craindre légitimement une attente assez longue, Square Enix n’étant vraiment pas réputé pour sa réactivité. Il s’avère que nous étions un peu mauvaise langue pour le coup puisque le correctif n’aura mis qu’un petit mois à arriver (entre aujourd’hui et la date du retrait). Final Fantasy IX est donc de retour sur iOS (Lien App Store – 20,99 euros – iPhone/iPad)… et reste toujours aussi cher !

Pour ceux qui n’ont pas encore fait ce titre, c’et le moment de parfaire votre culture vidéoludique. FF IX est en effet un monument, peut-être le meilleur FF après FF VI et FF VII. La direction artistique claque toujours autant plus de 20 ans après la sortie du jeu (les textures sont lissées sur la version mobile et la définition augmentée) et le chara-design est l’un des plus réussis de la saga.