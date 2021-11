La juge Yvonne Gonzalez Rogers a rejeté une demande d’Apple en ce qui concerne son procès avec Epic Games. Le fabricant voulait retarder la mise en application de règles impliquant des modifications pour l’App Store. Mais c’est refusé et le dernier délai reste le 9 décembre.

La demande d’Apple pour un report au niveau de l’App Store est rejetée

En septembre dernier, la juge avait donné 90 jours à Apple pour autoriser les développeurs d’applications à renvoyer les utilisateurs vers leurs sites afin de proposer un paiement alternatif. Cela permet ainsi de ne pas s’appuyer sur le système d’Apple, sachant que le fabricant prend 15% ou 30% de commission selon les cas.

Apple a donc fait le nécessaire au niveau de sa demande pour que cette nouvelle règle soit mise en place le plus tard possible. Officiellement, la société dit qu’il lui faut plus de temps pour reconfigurer son système. Mais la juge a décliné et Apple doit respecter le délai annoncé initialement. Ce sera le 9 décembre au plus tard, sous peine de sanctions.

« Cela va être la première fois qu’Apple va autoriser des liens en direct dans une application pour du contenu numérique. Il faudra des mois pour comprendre les problèmes techniques, économiques, commerciaux et autres », a déclaré l’avocat d’Apple Mark Perry au cours d’une audience virtuelle. « C’est extrêmement compliqué », a-t-il assuré.

Apple a réagi à la décision, estimant, selon un porte-parole, qu’« aucun changement commercial supplémentaire ne devrait entrer en vigueur jusqu’à ce que tous les appels dans cette affaire soient résolus ». Apple entend faire appel sur cette question de délai.