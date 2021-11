Les avocats de Google auront des raisons de rire et de pleurer en cette journée pluvieuse du 10 novembre. Côté larmes de sel, la décision de l’Europe d’entériner l’amende de 2,4 milliards de dollars infligée à Google en 2017, et côté larmes de joie, la décision de la cour Suprême britannique de débouter la plainte de l’association de consommateurs Google You Owe Us. Cette dernière estimait que Google devait verser des dommages et intérêts pour son contournement des règles anti-cookies (et anti suivi) de Safari, une affaire qui avait fait grand bruit il y a quelques années.

La Cour suprême a estimé que cette plainte n’était pas suffisamment étayée et l’a donc rejetée sans ménagement. Google You Owe Us aurait notamment échoué à démontrer que Google faisait « une utilisation illégale des données personnelles » et que les plaignants avaient subi un réel préjudice matériel ou moral. Le contournement par Google des mesures anti-cookies de Safari concernait plus de 4 millions d’utilisateurs d’iPhone et/ou d’iPad en Angleterre et au Pays de Galle. En cas de procès, le géant américain risquait des dommages et intérêts à hauteur de 3,5 milliards d’euros.