La chiffonnette d’Apple a beaucoup fait parler d’elle depuis sa disponibilité il y a quelques semaines maintenant. C’est surtout le prix qui a fait réagir : 25 euros. Le succès semble en tout cas au rendez-vous puisqu’un modèle acheté aujourd’hui ne sera pas livré avant 8 semaines. Pendant ce temps, Samsung a décidé de s’inviter à la fête.

Quand Samsung se moque de la chiffonnette d’Apple

Samsung a décidé de se moquer d’Apple en offrant une chiffonnette à ses clients. L’offre a fait son apparition dans l’application Samsung Members et concerne uniquement l’Allemagne. Les 1 000 premiers clients qui s’inscrivent ont le droit à une chiffonnette sans rien payer. Le produit mesure 20 x 20 cm, soit un peu plus grand que le modèle d’Apple (16 x 16 cm).

L’offre est disponible pour les propriétaires qui ont différents Galaxy. Cela inclut les Galaxy A52s, Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3. Samsung ne dit pas pour l’instant si sa chiffonnette pour se moquer d’Apple sera disponible dans d’autres pays ou si l’offre est réservée à l’Allemagne. Il est possible que ce soit une initiative locale.

Ce n’est pas la première fois que Samsung se moque d’Apple. Le constructeur publie parfois des images sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des publicités qui sont diffusées sur Internet et à la télévision. Mais certaines moqueries peuvent sourire aujourd’hui quand on sait que Samsung a suivi Apple. On peut citer l’exemple du retrait de la prise jack et du chargeur dans la boîte des smartphones. Samsung s’était moqué quand Apple l’avait fait. Aujourd’hui, le constructeur a lui aussi retiré la prise jack et le chargeur de la boîte de ses Galaxy.