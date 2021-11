Apple s’intéresse davantage à la santé avec de nouvelles embauches

Cela fait un moment maintenant qu’Apple s’intéresse au milieu de la santé et ça continue aujourd’hui. De nouvelles embauches ont eu lieu au fil des dernières années et il y a récemment eu l’arrivée d’Alex Gorsky.

Un peu plus de santé chez Apple

Selon MacRumors, les offres d’emploi d’Apple dans le domaine de la santé ont augmenté de plus de 220% en un an, dont une grande partie au cours des derniers mois. Les recrutements dans le domaine de la santé ont été le segment de l’entreprise qui a connu la croissance la plus rapide au cours de l’année écoulée, suivi de près par les ventes et les spécialistes de l’informatique, notamment dans le domaine du cloud et de la sécurité.

À cela s’ajoute l’arrivée cette semaine d’Alex Gorsky. C’est le PDG du groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson. Apple a annoncé qu’il va rejoindre son conseil d’administration. Tim Cook, le patron d’Apple, a d’ailleurs fait allusion au domaine de la santé pour accueillir sa nouvelle recrue. Alex Gorsky est « un visionnaire dans le domaine des soins de santé » qui apporte avec lui « des connaissances, une expérience et une passion considérables pour la technologie au service de l’amélioration de la vie et de la création de communautés plus saines », a indiqué Tim Cook.

Une bonne partie des initiatives de santé d’Apple tourne autour de l’Apple Watch. De récentes fuites ont justement révélé qu’Apple va continuer sur cette lancée, notamment avec des tendances de la tension artérielle, un thermomètre pour le suivi de la fertilité et du sommeil, la détection de l’apnée du sommeil et du diabète.