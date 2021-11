La chiffonnette d’Apple fait son apparition chez plusieurs revendeurs en France. Elle était seulement disponible sur l’Apple Store jusqu’à présent. Et encore, « disponible » est un grand mot sachant qu’Apple annonce une livraison sous plusieurs semaines.

Arrivée de la chiffonnette d’Apple chez les revendeurs français

Voici maintenant que la chiffonnette d’Apple, qui coûte 25 euros, est disponible à la Fnac. Pour le coup, l’enseigne la propose à 25,99 euros. Elle a un avantage de taille par rapport à Apple et les autres revendeurs : elle a du stock ! En effet, la Fnac dit qu’une commande passée aujourd’hui sera livrée le 17 novembre. Autant dire qu’il faut foncer si vous voulez rapidement un exemplaire. En comparaison, l’Apple Store en ligne annonce une livraison sous 8 à 10 semaines.

La chiffonnette d’Apple apparaît également chez Amazon, mais il n’est pas encore possible de l’acheter. C’est le même discours pour ce qui est de Materiel.net. Le site indique une disponibilité dans plus de 15 jours et propose de s’inscrire pour recevoir une alerte dès qu’il y aura du stock. Le scénario est identique du côté de LDLC.

Pour rappel, Apple commercialise cet accessoire depuis peu. Cela remonte à la keynote du mois dernier où les MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M1 Pro et M1 Max ont été annoncés. Le produit a beaucoup fait parler au vu de son prix élevé. Et pourtant, il semble exister une demande. Apple a d’ailleurs indiqué ne pas être étonné d’un tel engouement.