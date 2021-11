Amazon lance aujourd’hui son application macOS pour Prime Video, elle est disponible sur le Mac App Store. Elle permet d’accéder au catalogue du service de streaming, que ce soit pour les films, les séries ou les documentaires.

Arrivée de l’application Prime Video sur Mac

L’application Mac d’Amazon Prime Video ressemble beaucoup à la version iPad pour une raison toute simple : elle s’appuie sur Catalyst. Ce système permet aux développeurs de « facilement » porter une application iOS sur macOS. C’est ce qu’a fait Amazon ici. Ainsi, l’application est native et doit proposer une meilleure expérience que la lecture depuis le navigateur Web.

Le fonctionnement est on ne peut plus simple : vous choisissez l’un des contenus qui vous intéresse, vous cliquez sur « Lecture du film » et c’est parti. À noter que vous ne pouvez pas mettre l’application en plein écran, sauf pendant la lecture d’un programme.

Autre fonctionnalité sympathique, vous pouvez télécharger les contenus sur votre Mac afin de les regarder sans connexion Internet obligatoire. Prime Video propose trois qualités : bonne (une heure de vidéo = 800 Mo), très bonne (une heure de vidéo = 1,4 Go) et optimale (une heure de vidéo = 2,9 Go). Vous pouvez choisir la qualité que vous préférez en faisant un tour dans les paramètres. D’autre part, vous pouvez louer ou acheter des contenus qui ne sont pas inclus dans l’offre de base.

Évoquons par ailleurs la disponibilité de la fonction X-Ray. Celle-ci permet de savoir quels acteurs sont présents à l’écran à l’instant T. On peut également avoir le droit à des informations concernant les musiques en cours de lecture.

L’application de Prime Video d’Amazon est disponible gratuitement au téléchargement sur le Mac App Store.